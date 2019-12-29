НПАОП >> НПАОП 0.00-1.81-18

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НПАОП 0.00-1.81-18

Правила

охраны труда во время эксплуатации оборудования, работающего под давлением



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Обозначение: НПАОП 0.00-1.81-18

Заменяет: НПАОП 0.00-1.11-98 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", зарегистрированного приказом Комнадзорохрантруда Минтруда Украины 08.09.1998 № 177 (с изменениями);

НПАОП 0.00-1.60-66 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", утвержденные Госгортехнадзором СССР 30.08.1966 (с изменениями)

Документ: z0433-18

Утверждено: приказ Министерства социальной политики Украины "Об утверждении Правил охраны труда во время эксплуатации оборудования, работающего под давлением" от 05.03.2018 № 333

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины: 10.04.2018 за № 433/31885

Последние изменения, редакция: принятия от 05.03.2018

Внесен в Указатель НПАОП: да

Статус: действующий

Язык документа: украинский

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