НПАОП 0.00-1.81-18
Правила
охраны труда во время эксплуатации оборудования, работающего под давлением
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Обозначение: НПАОП 0.00-1.81-18
Заменяет: НПАОП 0.00-1.11-98 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", зарегистрированного приказом Комнадзорохрантруда Минтруда Украины 08.09.1998 № 177 (с изменениями);
НПАОП 0.00-1.60-66 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", утвержденные Госгортехнадзором СССР 30.08.1966 (с изменениями)
Документ: z0433-18
Утверждено: приказ Министерства социальной политики Украины "Об утверждении Правил охраны труда во время эксплуатации оборудования, работающего под давлением" от 05.03.2018 № 333
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины: 10.04.2018 за № 433/31885
Последние изменения, редакция:
принятия от 05.03.2018
Внесен в Указатель НПАОП: да
Статус: действующий
Язык документа: украинский
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