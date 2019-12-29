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2020 год
Указатель НПАОП
 по состоянию на
16.09.2019
УТВЕРЖДЕНЫ
годовые планы проверок субъектов хозяйствования
на 2020 год
Утверждён
НПАОП 27.0-4.03-19
"Положение о применении нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности ..."
(заменяет
НПАОП 27.0-4.02-90)
Утверждён
НПАОП 27.4-1.46-19
"Правила охраны труда во время производства магния"
(заменяет
НПАОП 27.4-1.01-86)
Проект
"Правил охраны труда в морских портах"
(заменяет
НПАОП 63.22-1.04-88)
Проект
"Минимальных требований к безопасности и охраны здоровья работников в рабочих зонах"
Утверждён
НПАОП 0.00-7.17-18
"Минимальные требования безопасности и охраны здоровья при использовании работниками средств индивидуальной защиты на рабочем месте"
(заменяет
НПАОП 0.00-4.01-08)
Утверждён
НПАОП 15.8-1.29-18
"Правила охраны труда для работников, занятых на сахарном производстве" (заменяют
НПАОП 15.8-1.28-72)
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Нормативные документы по охране труда
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НПАОП 0.00-1.81-18
Правила
охраны труда во время эксплуатации оборудования, работающего под давлением

Рекомендации по скачиванию

Обозначение: НПАОП 0.00-1.81-18

Заменяет: НПАОП 0.00-1.11-98 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", зарегистрированного приказом Комнадзорохрантруда Минтруда Украины 08.09.1998 № 177 (с изменениями);
НПАОП 0.00-1.60-66 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", утвержденные Госгортехнадзором СССР 30.08.1966 (с изменениями)

Документ: z0433-18

Утверждено: приказ Министерства социальной политики Украины "Об утверждении Правил охраны труда во время эксплуатации оборудования, работающего под давлением" от 05.03.2018 № 333

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины: 10.04.2018 за № 433/31885

Последние изменения, редакция: принятия от 05.03.2018

Внесен в Указатель НПАОП: да

Статус: действующий

Язык документа: украинский

 

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24.06.2018

 
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